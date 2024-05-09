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12:27, 9 мая 2024Россия

Медведев назвал СВО важным шагом к новой архитектуре на мировой арене

Медведев: СВО станет первым шагом к новой архитектуре международных отношений

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) станет первым и важным шагом к построению новой архитектуры на мировой арене. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI», передает ТАСС.

По его словам, после завершения СВО начнется долгий и трудный путь к перестройке международных отношений, в результате чего будут созданы глобальные инструменты, которые обеспечат стабильное развитие и благополучие всем государствам на планете.

Ранее 9 мая зампред Совбеза поздравил россиян с Днем Победы и опубликовал видеокадры с поверженными противниками страны.

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      Любовь Ширижик
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