Медведев назвал СВО важным шагом к новой архитектуре на мировой арене

Медведев: СВО станет первым шагом к новой архитектуре международных отношений

Специальная военная операция (СВО) станет первым и важным шагом к построению новой архитектуры на мировой арене. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI», передает ТАСС.

По его словам, после завершения СВО начнется долгий и трудный путь к перестройке международных отношений, в результате чего будут созданы глобальные инструменты, которые обеспечат стабильное развитие и благополучие всем государствам на планете.

Ранее 9 мая зампред Совбеза поздравил россиян с Днем Победы и опубликовал видеокадры с поверженными противниками страны.