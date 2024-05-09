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09:53, 9 мая 2024Мир

Объяснена причина симпатии японцев к США после ядерной бомбардировки

Посол Ноздрев: Токио вытравливает из памяти народа ядерную бомбардировку США

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Руководство Японии ведет целенаправленную и лицемерную политику по вытравливанию из исторической памяти народа причастность США к атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

По его словам, результатом такой деятельности Токио стал высокий уровень симпатии японцев к США — опрос общественного мнения, опубликованный в январе, показал, что 87,4 процента респондентов положительно относятся к американцам.

Посол объяснил, что в стране сведены к минимуму упоминания о том, что США ответственны за беспрецедентные и смертоносные акты против десятков тысяч мирных граждан, а официальные японские лица и пресса не призывают Вашингтон покаяться.

Бомбардировки США нанесли непоправимый урон мирному населению Хиросимы и Нагасаки — свыше 400 тысяч жизней. По оценке экспертов, в ядерной атаке не было никакой военной необходимости, так как на тот момент японская армия уже была повержена, отмечает российское агентство. США намеревалось продемонстрировать свое политическое могущество для устрашения остальных стран.

Ранее Ноздрев заявлял, что Москва в обозримом будущем не видит перспектив улучшения отношений с Токио из-за роста военной активности японских военных и их союзников в лице США и партнеров по НАТО.

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      Любовь Ширижик
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