Посол рассказал о перспективах улучшения отношений с восточным соседом России

Посол России Ноздрев: перспектив улучшения отношений с Японией не видно

В обозримом будущем Москва не видит перспектив улучшения отношений с Японией, этому в том числе препятствует рост военной активности японских военных и их союзников в лице США и партнеров по НАТО. Об этом заявил посол России в Токио Николай Ноздрев, сообщает ТАСС.

«В целом негативная картина сохраняется, и, откровенно говоря, никаких перспектив ее улучшения в обозримом будущем пока не просматривается», — констатировал дипломат.

Ранее посол рассказал, что отношения России с ее восточным соседом сегодня находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период. «Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство», — отметил он.

20 марта Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву. Подобное решение Токио Москва будет расценивать как соучастие конфликту на Украине.