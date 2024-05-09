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05:23, 9 мая 2024Силовые структуры

Поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве завода «Москвич»

Гонконгский поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве «Москвича»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 3 мая зарегистрировал иск о банкротстве от гонконгской компании Silver Basis Investment Development Company в адрес АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». Это следует из картотеки арбитражных дел.

В 2020 году Silver Basis и «Рено Россия» (прежнее название завода) заключили соглашение о разработке и поставке оснастки для изготовления деталей для автомобилей Renault. Она в свою очередь должна была передаваться подрядчику, фирме «АД Пластик Тольятти», для производства конкретных компонентов для АвтоВАЗа.

Однако после ухода Renault из России проект был завершен, что привело к остановке производства автомобилей в стране. По данным иска, заказчик выплатил лишь часть общей суммы по договору — около 383 тысяч евро из 2,866 миллиона евро в период с 2020 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что чистый убыток АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» вырос в 2023 году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей. Запустившийся в 2022 году на бывшей площадке Renault завод производит три модели авто — кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

На самом предприятии в феврале сокращали планы по выпуску авто, а проблемы с реализацией уже выпущенных машин связывали с общим охлаждением рынка, на фоне которого нераспроданными стоят автомобили всех марок.

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      Юлия Мискевич
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