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19:06, 9 мая 2024Мир

Прокуратура Польши потребовала арестовать выехавшего в Белоруссию судью

Прокуратура Польши ходатайствовала арестовать судью Шмидта

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Польская прокуратура направила в суд ходатайство с требованием арестовать и привлечь к уголовной ответственности судью Томаша Шмидта, попросившего политубежища в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнуло, что основанием для ходатайства стали доказательства об участии Шмидта в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. По версии прокуратуры, передача судьей информации могла нанести республике ущерб.

Ранее прокуратура Польши завела на выехавшего в Белоруссию Шмидта уголовное дело. Польскому судье может грозить пожизненное лишение свободы по статье 130 Уголовного кодекса страны.

7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Шмидта был доступ к секретным документам. В свою очередь, судья утверждает, он не вывозил из Польши секретные данные и не получал подобных просьб от белорусских спецслужб.

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      Константин Лысяков
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