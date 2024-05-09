Прокуратура Польши потребовала арестовать выехавшего в Белоруссию судью

Прокуратура Польши ходатайствовала арестовать судью Шмидта

Польская прокуратура направила в суд ходатайство с требованием арестовать и привлечь к уголовной ответственности судью Томаша Шмидта, попросившего политубежища в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнуло, что основанием для ходатайства стали доказательства об участии Шмидта в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. По версии прокуратуры, передача судьей информации могла нанести республике ущерб.

Ранее прокуратура Польши завела на выехавшего в Белоруссию Шмидта уголовное дело. Польскому судье может грозить пожизненное лишение свободы по статье 130 Уголовного кодекса страны.

7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Шмидта был доступ к секретным документам. В свою очередь, судья утверждает, он не вывозил из Польши секретные данные и не получал подобных просьб от белорусских спецслужб.