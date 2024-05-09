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12:22, 9 мая 2024Россия

Путин заявил о необходимости минимальных потерь на поле боя

Путин заявил, что боевые задачи нужно решать с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые задачи нужно решать с минимальными потерями. Его слова передает РИА Новости.

На встрече с военнослужащими глава российского государства заявил, что он считает подобные мероприятия важными. По его мнению, на них всегда происходят откровенные разговоры с представителями Российской армии.

Он подчеркнул, что он рассчитывает, в таком разговоре нужно узнать, что происходит на поле боя, а также какие дополнительные меры нужно принять. «Чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», — заключил президент.

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