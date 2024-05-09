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11:11, 9 мая 2024Россия

Шойгу напомнил военным о славных традициях ветеранов Великой Отечественной войны

Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Терещенко / POOL / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы напомнил о славных традициях. Минобороны России опубликовало текст поздравления в своем Telegram-канале.

В нем указано, что «мы с благодарностью преклоняем головы перед всеми, кто в суровые военные годы, не щадя своей жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины».

Российские военнослужащие, сражаясь с последователями нацизма в зоне специальной военной операции (СВО), продолжают славные традиции ветеранов, отметил глава Минобороны. По его словам, участники СВО с честью выполняют свой долг и защищают безопасность страны.

Шойгу приказал в ознаменование 79-й годовщины Победы произвести салюты в 22:00 часа по местному времени 9 мая в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Также тридцать залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски салютных установок прогремят в городах дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Парад Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве.

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      Любовь Ширижик
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