Шойгу напомнил военным о славных традициях ветеранов Великой Отечественной войны

Шойгу: военные РФ сражаются на СВО с последователями нацизма

Министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы напомнил о славных традициях. Минобороны России опубликовало текст поздравления в своем Telegram-канале.

В нем указано, что «мы с благодарностью преклоняем головы перед всеми, кто в суровые военные годы, не щадя своей жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины».

Российские военнослужащие, сражаясь с последователями нацизма в зоне специальной военной операции (СВО), продолжают славные традиции ветеранов, отметил глава Минобороны. По его словам, участники СВО с честью выполняют свой долг и защищают безопасность страны.

Шойгу приказал в ознаменование 79-й годовщины Победы произвести салюты в 22:00 часа по местному времени 9 мая в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. Также тридцать залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий и пуски салютных установок прогремят в городах дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Парад Победы в Великой Отечественной войне завершился пролетом авиации над Красной площадью в Москве.