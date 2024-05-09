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23:26, 9 мая 2024Бывший СССР

Средства ПВО сбили ракету западного производства над Мариуполем

РИА Новости: средства ПВО сбили ракету западного производства над Мариуполем

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету, предположительно, западного производства, над Мариуполем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Донецкой народной республики (ДНР).

«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — уточнил собеседник агентства.

Точный вид вооружения он не назвал, также не уточняется, есть ли разрушения и пострадавшие.

Как отмечает издание «Страна.ua», паблики Мариуполя утверждают, что по городу применили американскую дальнобойную ракету ATACMS. Местные жители также рассказали о работе ПВО и падении обломков.

Накануне удар, предположительно, ракетами ATACMS, был нанесен по нефтебазе в Луганске, в результате пострадало пять человек, вспыхнул мощный пожар. Также при обстреле были повреждены газопровод и линии электропередачи.

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      Марина Совина
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