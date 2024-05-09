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00:28, 9 мая 2024Мир

США предрекли экономическую катастрофу при вторжении Китая на Тайвань

Глава Минторга Раймондо: вторжение Китая на Тайвань станет катастрофой для США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вторжение Китая на Тайвань приведет к захвату производителя чипов TSMC, что обернется экономической катастрофой для США. Об этом заявила американский министр торговли Джина Раймондо, ее слова приводит Reuters.

Она отметила, что 92 процента закупаемых США чипов приходится на TSMC. По ее словам, захват завода-производителя станет «абсолютно разрушительным» для Вашингтона.

Отмечается, что произведенные на Тайване чипы используют Nvidia и Apple.

Ранее президент Сербии Александр Вучич во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил Пекину однозначную поддержку в вопросе Тайваня. Он отметил, что «так было и будет».

Перед поездкой в Сербию китайский лидер Си Цзиньпин призвал не забывать удары Североатлантического альянса по посольству КНР в Белграде в 1999 году.

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      Евгений Силаев
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