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01:54, 9 мая 2024Экономика

Стало известно о продолжении экспорта швейцарских товаров в Россию

RTS: Швейцария продолжает экспорт своих товаров в Россию несмотря на санкции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария продолжает экспорт своих товаров в Россию несмотря на введенные санкции. Об этом сообщило издание RTS.

В частности, речь идет о компаниях Nestle, JTI и Lacoste. Издание отмечает, что их деятельность является законной. так как они не поставляют товары военного назначения.

Как стало известно, в 2023 году Швейцария поставила в Россию товары на более чем 200 миллиардов рублей. В основном речь идет о лекарствах.

Ранее Литва не дала провезти через пограничный переход «Шальчининкай» автомобили Tesla Cybertruck, предназначавшиеся заказчикам из России. Она помешала ввозу пикапов стоимостью 200 тысяч евро, так как Евросоюз запретил поставлять в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. На сегодняшний день ограничения касаются новых и подержанных машин с моторами более 1,9 литра, электрокаров, гибридов, а также некоторых автозапчастей.

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      Евгений Силаев
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