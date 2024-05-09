Стало известно об отправке в ВСУ британских танков с неполадками

SHOT: Лондон поставляет ВСУ неисправные танки Challenger 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают британские танки Challenger 2 с неполадками. Об этом стало известно Telegram-канал SHOT.

Из опубликованного документа, в котором временно исполняющий обязанности командира украинской воинской части Иван Шныр срочно запрашивает детали для ремонта танка, следует, что Challenger 2 с заводским номером DS35AA трижды ломался в течение двух недель. У него вышли из строя два стартера и венец маховика, из-за чего он не может ездить.

У поставляемой Великобританией военной техники массово наблюдаются поломки. Также на танках Challenger недостаточно мощные двигатели, поэтому они регулярно застревают в мягком грунте Украины и их приходится буксировать.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс сообщал, что Великобритания поставила Украине танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони.