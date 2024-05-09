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19:00, 9 мая 2024Бывший СССР

В Херсоне прозвучало поздравление Сталина

В Херсоне по радио прозвучало поздравление Сталина 1945 года

Фото: Hulton Archive / Getty Images

В подконтрольном Украине городе Херсон прозвучало поздравление Иосифа Сталина 1945 года. Голос советского лидера включили в эфире российской станции «Радио Таврия», сообщает РИА Новости.

В своей речи Сталин поздравлял соотечественников с великим днем Победы. «Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию...», — слышно на записи.

По данным агентства, поздравление могли услышать украинские полицейские, которые находились в городе.

Ранее хакеры несколько раз за день взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и показали парад Победы на Красной площади в Москве.

Херсонская область присоединилась к России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признала его легитимность, продолжая обстрелы территории. Сейчас под контролем российских войск находится 75 процентов области, а часть правобережья удерживается украинскими солдатами.

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