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23:23, 9 мая 2024Бывший СССР

В Раде раскритиковали присвоение Залужному звания «Почетный гражданин Киева»

Безуглая раскритиковала присвоение Залужному звания «Почетный гражданин Киева»
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады из «Слуги народа» Марьяна Безуглая раскритиковала присвоение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному звания «Почетный гражданин Киева». Ее слова приводит издание «Страна.ua».

Политик опубликовала в соцсетях коллаж из фотографий мэра украинской столицы Виталия Кличко, известной поэтессы Лины Костенко, которой также присвоили почетное звание, и экс-главкома.

«Об уклонисте и политической бижутерии. Позор, когда родственники легендарной личности используют старческую слабость для политических дивидендов», — подписала кадры Безуглая.

Депутат в подписи отсылает к ситуации, когда в 2005 году Костенко отказалась от звания Героя Украины, заявив: «Политической бижутерии не ношу!»

Накануне фракция «Слуга народа» покинула зал Киевского совета во время голосования за присвоение званий почетного гражданина поэтессе и бывшему главкому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ с военной службы. Занимавший этот пост с 2021 по 2024 год Залужный был уволен по состоянию здоровья. Сразу же после этого Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. Его кандидатура на этот пост была согласована 7 мая.

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      Марина Совина
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