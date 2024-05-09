В США предрекли трудности ВСУ в текущем году

Экс-генерал НАТО Ходжес заявил, что текущий год будет трудным для ВСУ

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес заявил, что текущий год будет трудным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит T-online.

«Это будет трудный год. Год, когда генерал [Александр] Сырский как главнокомандующий [ВСУ] должен будет стабилизировать фронт, чтобы предотвратить крупный прорыв русских», — заявил Ходжес.

В случае, подчеркнул экс-генерал, если российские войска прорвутся через оборону ВСУ, это будет иметь большой психологический эффект.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ столкнулись с трудностями рядом с Красноармейском и Кураховым.