В Венгрии назвали Китай одним из опорных столпов мира

Премьер Венгрии Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мирового порядка

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас мир является многополярным. Об этом он сообщил на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Орбан напомнил, что предыдущий визит китайского лидера в Венгрию состоялся 20 лет назад. По словам политика, с того времени многое поменялось.

«Тогда мы жили в миропорядке с одним центром, сейчас мы живём в миропорядке, где центров несколько. Один из его опорных столпов — Китайская Народная Республика. Это страна, которая сейчас уже определяет ход процессов мировой политики и экономики», — подчеркнул он.

По словам премьера, страна всегда придерживалась позиции «одного Китая». Он добавил, что Будапешт поддерживает действия Пекина по установлению мира на Украине.

Ранее Си Цзиньпин совершил двухдневный визит во Францию. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить председателя КНР оказать давление на Россию в вопросе Украины, однако успеха не достиг.