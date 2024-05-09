Ярмольника выписали из больницы

Актера Ярмольника и его жену выписали из больницы из-за улучшения состояния

Советского и российского актера театра и кино Леонида Ярмольника и его жену Оксану выписали из больницы через две недели после госпитализации. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Состояние здоровья актера и супруги улучшилось. По данным издания, в наблюдении медиков они больше не нуждаются.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного Ярмольника ухудшилось. Отмечалось, что у актера развился артрит и возникли проблемы с желудком. Кроме того, актеру диагностировали воспаление гайморовых пазух.

24 апреля появилась информация о том, что Ярмольника с супругой госпитализировали в Москве. Актеру диагностировали гипертонический криз, а жене артиста — сердечную недостаточность. Позднее Ярмольник опроверг эти сведения. Он заявил, что проходит плановое обследование.