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10:52, 10 мая 2024Мир

Полиция ВС России заблокировала колонну коалиции с шестью Bradley в Сирии

Полиция ВС России заблокировала колонну коалиции с шестью БМП Bradley в Сирии

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные блокировали в Сирии колонну коалиции из шести бронемашин Bradley. Об этом сообщилзаместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Генерал-майор заявил, что в дальнейшем колонна развернулась и отправилась в обратном направлении. Все это происходило в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

ЦПВС регулярно обвиняет силы международной коалиции в нарушении протоколов деконфликтации. С 1 по 10 мая на брифингах Центр ежедневно сообщал о подобных случаях.

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      Яна Лаушкина
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