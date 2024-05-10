Полиция ВС России заблокировала колонну коалиции с шестью Bradley в Сирии

Полиция ВС России заблокировала колонну коалиции с шестью БМП Bradley в Сирии

Российские военные блокировали в Сирии колонну коалиции из шести бронемашин Bradley. Об этом сообщилзаместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Генерал-майор заявил, что в дальнейшем колонна развернулась и отправилась в обратном направлении. Все это происходило в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

ЦПВС регулярно обвиняет силы международной коалиции в нарушении протоколов деконфликтации. С 1 по 10 мая на брифингах Центр ежедневно сообщал о подобных случаях.

