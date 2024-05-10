Акции за отставку Пашиняна начались в Ереване
В Ереване начались протестные акции за отставку премьера Армении Пашиняна
В Ереване начались протестные акции за отставку премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Alpha News.
По данным портала, колонна протестующих перекрыла проспекты Саят-Новы и Маштоца, а также пересечение улиц Терьяна-Московян. Часть протестующих движется к университету Брюсова, к акции присоединились студенты Ереванского государственного университета.
Одну из колонн возглавляет глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви Баграт Србазан.
19 апреля стало известно о передаче Баку Ереваном населенных пунктов в Тавушской области в рамках делимитации границы. Сообщения об этом вызвали протесты в регионе.
Ранее Пашинян назвал несерьезными разговоры о своей отставке на фоне протестов.