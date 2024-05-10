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12:05, 10 мая 2024Бывший СССР

Акции за отставку Пашиняна начались в Ереване

В Ереване начались протестные акции за отставку премьера Армении Пашиняна

Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Ереване начались протестные акции за отставку премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Alpha News.

По данным портала, колонна протестующих перекрыла проспекты Саят-Новы и Маштоца, а также пересечение улиц Терьяна-Московян. Часть протестующих движется к университету Брюсова, к акции присоединились студенты Ереванского государственного университета.

Одну из колонн возглавляет глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви Баграт Србазан.

19 апреля стало известно о передаче Баку Ереваном населенных пунктов в Тавушской области в рамках делимитации границы. Сообщения об этом вызвали протесты в регионе.

Ранее Пашинян назвал несерьезными разговоры о своей отставке на фоне протестов.

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      Марк Леонов
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