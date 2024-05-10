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02:35, 10 мая 2024Россия

В Брянской области уничтожили беспилотники ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Трубчевским районом Брянской области три украинских беспилотника, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ», — подчеркнул он. Политик добавил, что пострадавших и разрушений нет.

В четверг, 9 мая, российские силы уничтожили два беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал.

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      Марина Совина
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