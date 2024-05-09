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05:47, 9 мая 2024Россия

Над российским регионом уничтожили два БПЛА

Губернатор Богомаз: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Также он добавил, что разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по селу Лемешовка Севского района Брянской области. Там оказались повреждены жилые дома.

В среду, 8 мая, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. Под удар попало село Малиновка — его обстреляли с помощью дрона-камикадзе.

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