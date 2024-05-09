Над российским регионом уничтожили два БПЛА

Губернатор Богомаз: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Также он добавил, что разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по селу Лемешовка Севского района Брянской области. Там оказались повреждены жилые дома.

В среду, 8 мая, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. Под удар попало село Малиновка — его обстреляли с помощью дрона-камикадзе.