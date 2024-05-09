Над российским регионом уничтожили два БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.
По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Также он добавил, что разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по селу Лемешовка Севского района Брянской области. Там оказались повреждены жилые дома.
В среду, 8 мая, ВСУ также атаковали и Белгородскую область. Под удар попало село Малиновка — его обстреляли с помощью дрона-камикадзе.