Газопроводы в нескольких областях Украины подверглись удару

Минэнерго Украины: РФ ударила по газопроводам в Харьковской и Волынской областях

Газопроводы в Харьковской и Волынской областях Украины подверглись ударам со стороны российских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики (Минэнерго) страны.

В ведомстве уточнили, что обстрелы по объектам велись вечером и ночью. В результате атаки к утру был поврежден один из газопроводов высокого давления в Харьковском районе. В результате без снабжения остались 684 местных абонента. Кроме того, дефектам подвергся и газопровод в Купянске. Там без газоснабжения остались 72 абонента.

В свою очередь, в Волынской области в ходе обстрелов был поврежден газопровод среднего давления в одном из населенных пунктов Луцкого района. Там без снабжения остались в общей сложности 239 абонента, заключили в украинском Минэнерго.

Ранее глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил попадании российских военных по объекту критической инфраструктуры. В регионе также был поврежден газопровод. Кроме того, под ударами оказались 28 частных домов, хозяйственные постройки, гараж и автомобиль.