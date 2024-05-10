Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

La FM: семья наемника из Колумбии попросила помочь вернуть его тело с Украины

Cемья наемника из Колумбии Алексиса Тарасоны Ибаньеса попросила помочь вернуть его тело с Украины и обратилась в МИД страны. Об этом сообщила радиостанция La FM.

Как отметили журналисты, Франсиско Тарасона, отец погибшего колумбийского военного, попросил помощи у дипломатов. Он обратился к ним с целью как можно скорее репатриировать тело сына, поскольку в украинской армии объяснили, что оно, возможно, прибудет на территорию Колумбии через четыре недели.

Как указал родственник, его 24-летний сын служил на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и погиб в зоне спецоперации (СВО) 8 мая. Командиры уточнили, что молодой человек был часовым на военном объекте и погиб от ранений после ракетного удара. Франсиско Тарасона добавил, что сын поехал на Украину в поисках высокого заработка.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать на Украину даже за большие деньги.