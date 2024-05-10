McDonald's начал разрабатывать дешевые обеды из-за обнищания американцев

NBC News: McDonald's в США готовит дешевое комбо из-за низких доходов граждан

Американская сеть McDonald's начала разработку дешевого комбо из-за снижения доходов потребителей, которые стали отказываться от употребления пищи в ресторанах быстрого питания. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«McDonald's работает над специальным комбо-предложением за пять долларов», — указывает канал. Отмечается, что речь идет об обеде, который включает в себя бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.

Ранее рестораны McDonald's в разных странах мира столкнулись с системным сбоем, из-за которого им пришлось прекратить работу. На проблемы пожаловались в Японии, Гонконге и Австралии. Сообщается, что в Мельбурне можно было расплатиться только наличными, а сотрудники принимали заказы с блокнотом и ручкой.