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23:59, 10 мая 2024Экономика

McDonald's начал разрабатывать дешевые обеды из-за обнищания американцев

NBC News: McDonald's в США готовит дешевое комбо из-за низких доходов граждан

Фото: Jurij Kenda / Unsplash

Американская сеть McDonald's начала разработку дешевого комбо из-за снижения доходов потребителей, которые стали отказываться от употребления пищи в ресторанах быстрого питания. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«McDonald's работает над специальным комбо-предложением за пять долларов», — указывает канал. Отмечается, что речь идет об обеде, который включает в себя бургер, четыре наггетса, картофель фри и напиток.

Ранее рестораны McDonald's в разных странах мира столкнулись с системным сбоем, из-за которого им пришлось прекратить работу. На проблемы пожаловались в Японии, Гонконге и Австралии. Сообщается, что в Мельбурне можно было расплатиться только наличными, а сотрудники принимали заказы с блокнотом и ручкой.

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      Маргарита Пименова
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