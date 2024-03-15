В работе ресторанов McDonald's по всему миру случился сбой

Работа части ресторанов McDonald's в мире остановилась из-за системного сбоя

Некоторые рестораны McDonald's в разных странах мира столкнулись с системным сбоем, из-за которого пришлось остановить работу. В частности, на проблемы пожаловались в Японии, Гонконге и Австралии, сообщает AP.

В отдельных точках были остановлены кассы самообслуживания, в Мельбурне можно было расплатиться только наличными, а сотрудники принимали заказы с блокнотом и ручкой.

Сбои наблюдались в Великобритании, Дании, Испании, Таиланде. Представитель корпорации заявил, что работа над устранением сбоя продолжается, и извинился за случившееся. В чем заключается проблема, не уточнялось, но в McDonald's подчеркнули, что речь не идет о кибератаке.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года McDonald’s планирует открыть в США сеть из десяти ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's.