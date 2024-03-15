Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:10, 15 марта 2024Экономика

В работе ресторанов McDonald's по всему миру случился сбой

Работа части ресторанов McDonald's в мире остановилась из-за системного сбоя

Фото: Shahbaz Ali / Unsplash

Некоторые рестораны McDonald's в разных странах мира столкнулись с системным сбоем, из-за которого пришлось остановить работу. В частности, на проблемы пожаловались в Японии, Гонконге и Австралии, сообщает AP.

В отдельных точках были остановлены кассы самообслуживания, в Мельбурне можно было расплатиться только наличными, а сотрудники принимали заказы с блокнотом и ручкой.

Сбои наблюдались в Великобритании, Дании, Испании, Таиланде. Представитель корпорации заявил, что работа над устранением сбоя продолжается, и извинился за случившееся. В чем заключается проблема, не уточнялось, но в McDonald's подчеркнули, что речь не идет о кибератаке.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года McDonald’s планирует открыть в США сеть из десяти ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

      Алексей Панин посмеялся над скандальными высказываниями Кологривого

      Создатель игр SnowRunner и World War Z прекратил работу в России

      В Петербурге нашли уникальное место

      В Эстонии россиянина оштрафовали за георгиевскую ленту

      Лукашенко поблагодарил бога за отсутствие войск НАТО под Смоленском

      В МИД увидели попытки Украины повлиять на выборы в новых регионах России

      Лукашенко высказался о роли растопыренных пальцев в управлении Белоруссией

      Россиян призвали ремонтировать подъезды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше