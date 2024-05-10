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16:42, 10 мая 2024Россия

Мишустин оценил свое назначение на пост премьер-министра

Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за одобрение своей кандидатуры
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за оказанную ими поддержку и одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин отметил, что депутаты таким образом поддержали выбор президента России Владимира Путина. Он также заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев.

В то же время 57 депутатов воздержались от голосования. В целом это соответствует числу депутатов, входящих во фракцию КПРФ в Думе. Остальные четыре блока парламента, включая «Единую Россию», ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливую Россию — За правду», отдали голоса в пользу Мишустина.

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      Анатолий Акулов
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