Мишустин оценил свое назначение на пост премьер-министра

Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за одобрение своей кандидатуры

Михаил Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за оказанную ими поддержку и одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин отметил, что депутаты таким образом поддержали выбор президента России Владимира Путина. Он также заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев.

В то же время 57 депутатов воздержались от голосования. В целом это соответствует числу депутатов, входящих во фракцию КПРФ в Думе. Остальные четыре блока парламента, включая «Единую Россию», ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливую Россию — За правду», отдали голоса в пользу Мишустина.