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00:30, 10 мая 2024Бывший СССР

Пленный назвал причину отхода ВСУ с оборонительных позиций под Авдеевкой

Пленный Юречко: ВСУ отходят с позиций под Авдеевкой из-за комбинированных ударов

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Юрий Юречко назвал причину отхода бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оборонительных позиций под Авдеевкой. По его словам, они отступают из-за комбинированных ударов российских войск и непрерывного огня, передает ТАСС.

«Мы не могли из окопа голову показать, все время нас поливали. Оборону там трудно удержать, почти невозможно, блиндажи разносят, приходится уходить на соседние, но это ненадолго», — сказал пленный.

Он добавил, что российские военные отслеживают места отхода с беспилотников и сразу же наносят туда удары, вынуждая ВСУ отступать на более дальние рубежи. По словам Юречко, непрекращающиеся обстрелы артиллерии зачастую не оставляют шанса на спасение.

Ранее пленный рассказал, что окрестности Авдеевки обороняли необученные водители. Он рассказал, что военнослужащим ВСУ выдавали только автоматы, патроны и несколько гранат.

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      Марина Совина
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