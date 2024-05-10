Пугачеву и других российских артистов признали израильтянами

Посол Израиля Гальперин: Пугачева и другие артисты из РФ успешно интегрировались

Российская певица Алла Пугачева и другие артисты успешно интегрировались в Израиле, и в стране их уже признали израильтянами. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат сообщила о своей радости от того, что уехавшие из России деятели культуры стали в стране своими.

«Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — заявила Гальперин.

Ранее Алла Пугачева впервые высказалась о возможном статусе иноагента и лишении имущества — артистка заявила, что ей «пишут потрясающую биографию».

Пугачева покинула Россию в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. С момента отъезда артистка возвращалась на родину лишь несколько раз, в том числе, чтобы решить вопросы с имуществом.