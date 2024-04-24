Пугачева впервые высказалась о возможном статусе иноагента и лишении имущества

Пугачева высказалась о возможном статусе иноагента словами «мне пишут биографию»

Эстрадная певица Алла Пугачева высказалась о возможном статусе иноагента и лишении имущества в разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Слова артистки приводит «7 Дней».

По словам Троицкого, Пугачева заявила, что ей «пишут потрясающую биографию». Артистка также отметила, что ей «абсолютно безраличны» угрозы конфисковать у нее имущество. «Это какая же драма жизни — только фильмы снимать… А захотят отобрать нажитое — это пофиг. Меня история завораживает, а не вещички», — процитировал критик певицу.

Кроме того, критик предположил, что Пугачева вряд ли вернется на сцену. Однако, по его словам, артистка еще будет выпускать новые песни.

Ранее продюсер Илья Саглиани заявил, что артистка планирует ненадолго вернуться и оформить дом в деревне Грязь на себя.