Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:03, 24 апреля 2024Культура

Пугачева впервые высказалась о возможном статусе иноагента и лишении имущества

Пугачева высказалась о возможном статусе иноагента словами «мне пишут биографию»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева высказалась о возможном статусе иноагента и лишении имущества в разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Слова артистки приводит «7 Дней».

По словам Троицкого, Пугачева заявила, что ей «пишут потрясающую биографию». Артистка также отметила, что ей «абсолютно безраличны» угрозы конфисковать у нее имущество. «Это какая же драма жизни — только фильмы снимать… А захотят отобрать нажитое — это пофиг. Меня история завораживает, а не вещички», — процитировал критик певицу.

Кроме того, критик предположил, что Пугачева вряд ли вернется на сцену. Однако, по его словам, артистка еще будет выпускать новые песни.

Ранее продюсер Илья Саглиани заявил, что артистка планирует ненадолго вернуться и оформить дом в деревне Грязь на себя.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

      Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

      Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

      У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

      Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      ВСУ начали учения для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше