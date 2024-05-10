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10:21, 10 мая 2024Бывший СССР

Партизаны рассказали о расстрелах ВСУ пытающихся покинуть Херсон жителей

ТАСС: ВСУ расстреливают жителей Херсона, пытающихся покинуть город

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей Херсона, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра, подконтрольный России. Об этом ТАСС сообщил командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление».

По его словам, в случае выявления желающих убежать, украинские войска сразу открывают огонь на поражение. В связи с этим много людей, не сумевших перебраться, «просто ждут».

В то же время командир вспомнил и об успешных случаях эвакуации горожан на левый берег. «Самый яркий пример — когда один парень на надувной лодке ночью переплыл Днепр. Хотя сейчас это очень опасно», — рассказал он, добавив, что существуют тайные перевозчики, которые за деньги переправляют людей на другой берег. Их ВСУ не трогают.

В апреле группа военных ВСУ переплыла Днепр, чтобы сдаться в плен. О своих намерениях солдаты предупредили российское командование.

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      Варвара Кошечкина
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