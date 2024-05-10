Россия начала строительство разведывательных баз на Курилах

SCMP: Россия действиями на Курилах послала сигнал Японии из-за поддержки Украины

Россия, возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, его слова передает газета South China Morning Post (SCMP).

«Москва намерена показать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, есть издержки, и они не в интересах Токио», — заявил он. Отмечается, что установленное на Курилах оборудование позволит отслеживать военную активность Японии и размещенных на японских базах военных США.

Ранее правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией. МИД Японии заявил о приверженности решению проблемы с этой частью Курильских осторовов и заключению мирного договора с Москвой. В ведомстве указали на приоритет возобновления гуманитарных обменов с этой территорией и посещения их бывшими японскими жителями.