Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 10 мая 2024Мир

Россия начала строительство разведывательных баз на Курилах

SCMP: Россия действиями на Курилах послала сигнал Японии из-за поддержки Украины

Фото: Kyodo / Reuters

Россия, возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, его слова передает газета South China Morning Post (SCMP).

«Москва намерена показать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, есть издержки, и они не в интересах Токио», — заявил он. Отмечается, что установленное на Курилах оборудование позволит отслеживать военную активность Японии и размещенных на японских базах военных США.

Ранее правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией. МИД Японии заявил о приверженности решению проблемы с этой частью Курильских осторовов и заключению мирного договора с Москвой. В ведомстве указали на приоритет возобновления гуманитарных обменов с этой территорией и посещения их бывшими японскими жителями.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

      В Курской области сбили украинский беспилотник

      Число погибших после обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось

      На Украине указали на грубую ошибку ВСУ

      ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО

      Голландца отстранили от Евровидения из-за таинственного инцидента

      Глава ЛНР раскрыл подробности обстрела города Ровеньки

      Племянник Кадырова получил награду от Путина

      Названы сроки появления первых F-16 на Украине

      При обстреле нефтебазы в ЛНР со стороны ВСУ погиб один человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше