В Киеве ограничили потребление электричества для промышленности

Администрация Киева ограничила потребление электричества для промышленности

В Киеве ограничили потребление электроэнергии для промышленных предприятий в пиковые часы, об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram-канале.

«Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы. Для бытовых потребителей ограничения не используются», — говорится в публикации.

Глава администрации Сергей Попко призвал жителей украинской столицы экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы, и ответственно относиться к потреблению, чтобы помочь энергосистеме.

Ранее стало известно о введении ограничений потребления электричества для промышленных потребителей по всей Украине. Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в электросистеме страны образовался дефицит, который не получается покрыть даже с помощью импорта из Европы.