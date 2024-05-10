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01:50, 10 мая 2024Бывший СССР

В Киеве ограничили потребление электричества для промышленности

Администрация Киева ограничила потребление электричества для промышленности

Фото: Globallookpress.com

В Киеве ограничили потребление электроэнергии для промышленных предприятий в пиковые часы, об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram-канале.

«Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы. Для бытовых потребителей ограничения не используются», — говорится в публикации.

Глава администрации Сергей Попко призвал жителей украинской столицы экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы, и ответственно относиться к потреблению, чтобы помочь энергосистеме.

Ранее стало известно о введении ограничений потребления электричества для промышленных потребителей по всей Украине. Как уточнил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в электросистеме страны образовался дефицит, который не получается покрыть даже с помощью импорта из Европы.

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      Марина Совина
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