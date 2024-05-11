11 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
11 мая по всей стране отмечают Всероссийский день посадки леса, а также День Донецкой народной республики. В разных странах мира празднуют День мигрирующих птиц, День справедливой торговли и День любви к природе. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 мая — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Всероссийский день посадки леса
Всероссийский день посадки леса, как правило, отмечают во вторую субботу мая. Однако в зависимости от региона и погодных условий дата может переноситься. Впервые День посадки леса отметили в 2011 году, провозглашенном ООН Международным годом леса.
В честь Всероссийского дня посадки леса во многих регионах России добровольцы высаживают деревья как в городской черте, так и в диких лесистых регионах. Зачастую акция охватывает не один, а несколько дней, в течение которых проводятся познавательные мероприятия, квесты, игры и викторины на тему экологии.
День Донецкой народной республики
Главный праздник Донецкой народной республики ежегодно отмечается 11 мая. Именно в этот день, ровно десять лет назад там прошел референдум о самоопределении региона. Почти 90 процентов голосовавших высказались за суверенитет. С тех пор 11 мая — официальный праздник и выходной день для жителей республики.
Праздники в мире
Всемирный день мигрирующих птиц
Этот праздник отмечается дважды в году: во вторую субботу мая и во вторую субботу октября. В 2024 году весенний День мигрирующих птиц выпадает на 11 число.
Праздник был установлен в 1993 году по инициативе орнитологов лаборатории Корнеллского университета в США. Главная цель — напомнить общественности о том, как уязвимы перелетные виды птиц в условиях климатических изменений и разрушения привычных мест обитания.
Всемирный день справедливой торговли
Этот праздник также отмечается во вторую субботу мая под руководством Всемирной организации справедливой торговли. 11 мая 2024 года компании из разных стран мира могут заявить о том, что придерживаются принципов справедливой торговли, то есть не используют рабский и детский труд, соблюдают международные требования по производству товаров, в том числе экологические.
Отмечают праздник также семинарами, конференциями и другими мероприятиями, объединяющими представителей сферы торговли.
Какие еще праздники отмечают в мире 11 мая
- День любви к природе;
- День глаженых шнурков;
- Всемирный день танца живота;
- Всемирный день осведомленности об эгоизме.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского
Святитель Кирилл жил в XII веке в городе Туров (сегодня город в Гомельской области Республики Беларусь). В зрелом возрасте он принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, позже ушел в отшельничество. Своей праведной жизнью Кирилл снискал уважение в народе и среди духовенства, так что вскоре его избрали главой Туровской епархии.
Святитель Кирилл активно боролся с ересью, давал наставления князю Андрею Боголюбскому, написал ряд духовных книг. В том числе святитель Кирилл составил слова на все годичные Господские праздники. За его труды святителя Кирилла прозвали русским Златоустом.
День памяти мученицы Анны Шашкиной
Анна Шашкина родилась в 1888 году в крестьянской семье. Еще в юности она собиралась поступить в монастырь и даже после революции 1917 года посещала женскую монашескую общину в селе Захарово, которая тогда существовала под видом сельскохозяйственной артели, а затем коммуны.
В 1936 году представители советской власти провели ряд арестов верующих и духовенства. Основанием послужили доносы. В 1937-м на допрос вызвали Анну Шашкину, которая не согласилась свидетельствовать против архимандрита и монахинь из общины. Тогда ее приговорили к пяти годам лагерей, но на свободу она уже не вышла, так как скончалась в 1940 году в лагерной больнице.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 мая
- День памяти мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия;
- День памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных с ними пострадавших;
- День памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
Приметы на 11 мая
- Если 11 мая утром на небе нет облаков, то лето будет солнечным;
- Если в этот день дует теплый южный ветер, то год будет без болезней;
- Если ночь теплая и звездная, то урожай будет богатым;
- Бабочки прячутся в домах — к ухудшению погоды.
Кто родился 11 мая
Сальвадор Дали (1904-1989)
Испанский художник Сальвадор Дали был одним из наиболее знаменитых представителей сюрреализма. Среди самых известных картин: «Постоянство памяти» (1931), «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), «Метаморфозы Нарцисса» (1937).
Помимо живописи, Сальвадор Дали также работал над фильмами и писал книги. Например, он принимал участие в создании кинокартины «Завороженный» Альфреда Хичкока в качестве художника-постановщика некоторых сцен.
Константин Меладзе
Композитор, продюсер и автор песен Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года. Он продюсировал такие группы, как «ВИА гра», «БиС», «Инь-Янь», а также исполнителей: Полину Гагарину, Веру Брежневу, своего младшего брата Валерия Меладзе и других. Многие песни для своих подопечных Константин Меладзе написал сам.
Кто еще родился 11 мая
- Агния Дитковските (36 лет) — российская актриса;
- Юрий Семин (77 лет) — советский футболист, российский футбольный тренер;
- Летиция Каста (46 лет) — французская модель и актриса;
- Кристофер Шнайдер (58 лет) — барабанщик группы Rammstein;
- Эрик Бердон (83 года) — автор песен и вокалист, участник группы The Animals.