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16:03, 11 мая 2024Культура

Звезда «Чужого» появится еще в одной космической кинофраншизе

Hollywood Reporter: Сигурни Уивер сыграет в новом фильме серии «Звездных войн»

Фото: LionelUrman / Panoramic / IMAGO / Globallookpress.com

Американская актриса Сигурни Уивер, прославившаяся ролью Эллен Рипли в серии фильмов «Чужой», станет частью еще одной космической кинофраншизы. О новой строчке в фильмографии кинозвезды пишет Hollywood Reporter.

По данным издания, Уивер может сыграть в ленте «Мандалорец и Горгу» — полнометражном продолжении телесериала «Мандалорец». Ведутся переговоры. Персонаж входит во вселенную Джорджа Лукаса «Звездные войны», а действие разворачивается спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая». К главной роли странствующего охотника за головами вернется Педро Паскаль. В режиссерском кресле вновь окажется Джон Фавро.

Роль астронавта Эллен Рипли в серии фильмов «Чужой» стала актерским прорывом для Уивер и эталоном экшн-героини. Рипли была признана одним из лучших вымышленных женских персонажей всех времен. Уивер снялась в четырех фильмах франшизы, первая часть которой вышла в 1979 году. Возвращаться к этой роли актриса больше не планирует.

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      Виктория Клабукова
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