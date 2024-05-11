Президент Турции Эрдоган объяснил отмену визита в США плотным графиком

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с греческой газетой «Катимерини» объяснил отмену визита в США.

По его словам, это связано с плотным графиком сторон обеих сторон. «Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина [Джо] Байдена стал еще более плотным», — сказал он. Политик добавил, что такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время. В настоящее время обсуждается подходящая дата, сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса Соединенных Штатов в отношениях между Турцией и Грецией.

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Эрдоган во время визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.