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01:07, 12 мая 2024Мир

Эрдоган объяснил отмену визита в США

Президент Турции Эрдоган объяснил отмену визита в США плотным графиком
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с греческой газетой «Катимерини» объяснил отмену визита в США.

По его словам, это связано с плотным графиком сторон обеих сторон. «Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина [Джо] Байдена стал еще более плотным», — сказал он. Политик добавил, что такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время. В настоящее время обсуждается подходящая дата, сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса Соединенных Штатов в отношениях между Турцией и Грецией.

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Эрдоган во время визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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