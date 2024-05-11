Хакеры из КНДР выкачали больше тысячи гигабайт данных из южнокорейских судов

Северокорейские хакеры выкачали данные из судов Южной Кореи

Хакеры из КНДР выкачали больше тысячи гигабайт данных из судов Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Из опубликованных результатов расследований стало известно, что хакеры внедрились в компьютерные сети южнокорейских судов еще 7 января 2021 года.

Отмечается, что из судебных систем вывели около 1,14 тысячи гигабайт. Следователи смогли установить данные только по 5171 файлу, размер которых составляет 4,7 гигабайта. Они хранились на одном из серверов, который был размещен в Южной Корее.

9 мая хакеры взломали украинские телеканалы и их эфиры прервались на показ парада Победы на Красной площади в Москве. Вмешательство в спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» происходило трижды — с 10:00 до 10:18, с 11:27 до 11:29 и с 12:51 до 12:55.