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16:58, 11 мая 2024Мир

Хакеры из КНДР выкачали больше тысячи гигабайт данных из южнокорейских судов

Северокорейские хакеры выкачали данные из судов Южной Кореи

Фото: Boitumelo / Unsplash

Хакеры из КНДР выкачали больше тысячи гигабайт данных из судов Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Из опубликованных результатов расследований стало известно, что хакеры внедрились в компьютерные сети южнокорейских судов еще 7 января 2021 года.

Отмечается, что из судебных систем вывели около 1,14 тысячи гигабайт. Следователи смогли установить данные только по 5171 файлу, размер которых составляет 4,7 гигабайта. Они хранились на одном из серверов, который был размещен в Южной Корее.

9 мая хакеры взломали украинские телеканалы и их эфиры прервались на показ парада Победы на Красной площади в Москве. Вмешательство в спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» происходило трижды — с 10:00 до 10:18, с 11:27 до 11:29 и с 12:51 до 12:55.

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      Никита Абрамов
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