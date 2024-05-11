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07:07, 11 мая 2024Мир

Масштабный проект России и Китая напугал Запад

Экономист Норфилд: Россия и Китай строят ослабляющий Запад мир

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия и Китай создают новую масштабную мировую систему, пугающую Запад, заявил экс-директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд. Он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что Пекин и Москва строят систему, в которой государства «смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением».

«А это, по сути, означает ослабление мощи Запада», — указал эксперт. По его мнению, проект РФ и КНР не значит, что они воспринимают западные государства как врагов. Эти страны обеспокоены лишь выстраиванием справедливого многополярного мира, объяснил Норфилд.

«Они (западные страны — прим. «Ленты.ру») бы точно хотели нарушить связи между Китаем и Россией. Но, естественно, не понимают, что все их действия лишь работают на сближение двух стран», — высказался экономист.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что у Китая отсутствует интерес влияния на Россию в вопросе конфликта на Украине. Боррель добавил, что решения о помощи Киеву в будущем заблокированы из-за позиции одного из 27 государств в составе ЕС.

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      Маргарита Пименова
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