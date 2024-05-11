Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при атаке дрона

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница», — написал он.

У пострадавшей диагностировали осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки и проникающее осколочное ранение в левой плевральной полости. Скорая помощь доставила женщину в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в Белгороде и области запущена сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей Белгорода и Белгородской области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой.