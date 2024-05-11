На матче чемпионата России по футболу впервые поженили болельщиков

Заммэра Ракова: москвичей впервые поженили на матче чемпионата России по футболу

В Москве состоялась первая свадьба на матче чемпионата России по футболу. Торжественная церемония бракосочетания прошла на стадионе «Спартак», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве ежегодно проходят более 80 тысяч свадеб. При этом горожане могут провести церемонию по своему сценарию в рамках действующего уже пять лет проекта мэра столицы Сергея Собянина «Новые адреса счастья». «В преддверии Красной горки в Москве прошло уникальное событие — на футбольном матче ведущая столичного ЗАГСа провела официальную торжественную церемонию бракосочетания на поле стадиона "Спартак". Под марш Мендельсона и овации тысяч зрителей в столице была создана еще одна новая семья футбольных болельщиков», — рассказала Ракова.

Бракосочетание состоялось на матче между футбольными клубами «Спартак» и «Краснодар». Для проведения церемонии на поле установили свадебные декорации, а выведенный на табло счет игры сменили на счет между молодоженами — 1:1. Заключившие брак москвичи и их родители являются болельщиками столичной команды.

Стадион «Спартак» стал одной из первых площадок проекта «Новые адреса счастья». 4 мая 2019 года там обменялись кольцами первые 16 пар. За пять лет на стадионе создано 1349 семей.

На данный момент для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Выбрать наиболее подходящую из них можно с помощью сервиса «Наша свадьба». Фильтры позволяют задать вид площадки, стиль интерьера, желаемую дату церемонии, стацию метро, количество гостей и другие параметры.