Национальный центр исторической памяти запустил свой Telegram-канал

Национальный центр исторической памяти при президенте России запустил свой Telegram-канал.

7 мая там вышла первая публикация с речью Владимира Путина на торжественной церемонии вступления в должность президента. Также центр освещал марафон исторической памяти «Севастопольская Победа», сольный концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова на международной выставке-форуме «Россия», программу просветительского проекта «Без срока давности» в Артеке и другие мероприятия. Кроме того, в канале публикуются экспертные мнения по вопросам сохранения исторической памяти.

Владимир Путин учредил Национальный центр исторической памяти в ноябре 2023 года. Его цели — сохранение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализация общественно значимых проектов и инициатив. Руководителем центра была назначена доктор исторических наук, профессор Елена Малышева.