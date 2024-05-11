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19:10, 11 мая 2024Россия

Национальный центр исторической памяти запустил свой Telegram-канал

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Национальный центр исторической памяти при президенте России запустил свой Telegram-канал.

7 мая там вышла первая публикация с речью Владимира Путина на торжественной церемонии вступления в должность президента. Также центр освещал марафон исторической памяти «Севастопольская Победа», сольный концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова на международной выставке-форуме «Россия», программу просветительского проекта «Без срока давности» в Артеке и другие мероприятия. Кроме того, в канале публикуются экспертные мнения по вопросам сохранения исторической памяти.

Владимир Путин учредил Национальный центр исторической памяти в ноябре 2023 года. Его цели — сохранение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализация общественно значимых проектов и инициатив. Руководителем центра была назначена доктор исторических наук, профессор Елена Малышева.

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      Варвара Кошечкина
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