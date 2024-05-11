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23:49, 11 мая 2024Мир

Польский судья Шмидт отреагировал на слова Макрона

Судья Шмидт: Макрон хочет с помощью Украины компенсировать потери в Африке

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вводе войск на Украину в надежде компенсировать потерю влияния в Африке. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт, его слова приводит агентство БелТА.

«Посмотрите на Макрона и его попытки возглавить что-нибудь. Франция в последнее время потеряла много точек влияния в Африке. Это удар и по экономике, и по имиджу. Макрон хочет компенсировать утрату африканских позиций влиянием в других регионах», — сказал Шмидт.

Ранее уехавший в Белоруссию судья анонсировал публикацию секретного документа из Варшавы. Позднее выяснилось, что Шмидт пошутил по поводу планов публикации секретного документа. По его словам, он не нарушал законов Польши.

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      Евгений Силаев
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