Судья Шмидт: Макрон хочет с помощью Украины компенсировать потери в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вводе войск на Украину в надежде компенсировать потерю влияния в Африке. Об этом заявил польский судья Томаш Шмидт, его слова приводит агентство БелТА.

«Посмотрите на Макрона и его попытки возглавить что-нибудь. Франция в последнее время потеряла много точек влияния в Африке. Это удар и по экономике, и по имиджу. Макрон хочет компенсировать утрату африканских позиций влиянием в других регионах», — сказал Шмидт.

Ранее уехавший в Белоруссию судья анонсировал публикацию секретного документа из Варшавы. Позднее выяснилось, что Шмидт пошутил по поводу планов публикации секретного документа. По его словам, он не нарушал законов Польши.