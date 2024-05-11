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14:46, 11 мая 2024Россия

Пушилин заявил о выгоде для Запада в устранении Зеленского

Глава ДНР Пушилин: на Западе может быть выгодна ликвидация Зеленского

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что западные страны могут извлечь для себя выгоду в устранении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«На Западе на каком-то этапе это [ликвидация Зеленского] может быть кому-то выгодно, потому что в очередной раз [можно] обвинить Россию, в очередной раз обвинить нас в ликвидации Зеленского. Конечно, кому-то это может посчитаться интересным», — высказался глава региона.

7 мая в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о предотвращении покушения на Зеленского. По утверждению ведомства, российские спецслужбы якобы планировали Зеленского, главы спецслужбы Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других. В СБУ отметили, что арестованы два полковника управления госохраны Украины. Они якобы передали секретную информацию.

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