В СБУ заявили о предотвращении покушения на Зеленского

В СБУ заявили о якобы предотвращении покушения на Зеленского и Малюка

В Службе безопасности Украины заявили о якобы предотвращении покушения на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

По утверждению ведомства, российские спецслужбы якобы планировали ликвидацию Владимира Зеленского, главы спецслужбы Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других. В СБУ отметили, что арестованы два полковника управления госохраны Украины. Они якобы передали секретную информацию.

В Telegram-канале сообщается, что у полковников провели обыски. Им предъявлены обвинения о госизмене и подготовке теракта.

Ранее Кадыров призвал заставить Зеленского подписать бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства и для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины.

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.