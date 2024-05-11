Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:33, 11 мая 2024Интернет и СМИ

Телеканал «Пятница!» раскритиковали за слова о Севастополе в эфире

Развожаев возмутился шоу телеканала «Пятница!», где Севастополь назвали «дырой»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал телеканал «Пятница!» за трансляцию шоу, в котором участница назвала этот город «дырой». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Дырой» Севастополь назвала его жительница, ставшая участницей ТВ-проекта «Большие девочки». По словам Развожаева, горожанка поняла, что была не права, позволив себе такие высказывания о малой родине. «Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности. А она и не могла быть другой Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» — написал глава Севастополя.

Больше недовольства у губернатора вызвало появление таких слов в эфире — их трансляцию он посчитал недопустимым, в особенности в памятный для города день. «Серия с таким высказыванием опубликована 10 мая. На следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно», — пояснил Развожаев.

Материалы по теме:
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект» «Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
21 декабря 2020
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!» В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
31 марта 2019

В ответ на возмущения в пресс-службе «Пятницы!» заверили, что мнение канала не совпадает с позицией участницы телепрограммы. «Предполагаем, что она назвала "дырой" свою квартиру, и не хотела никого обидеть», — говорится в сообщении.

Таким образом о родном городе высказалась 21-летняя участница реалити-шоу о похудении «Большие девочки. Жизнь после проекта». За время съемок девушке удалось похудеть на 28 килограммов. Она родилась в Севастополе, но после участия в проекте решила остаться в столице. «Очень рада, что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь. Ну любимый Севастополь, любимый, но маленечко переросла», — поделилась она. Первый выпуск передачи набрал на YouTube 5 миллионов просмотров.

Ранее в городе Курчатове чиновница отреагировала на жалобы о дорогах и мусоре, назвав местных жителей «зажравшимся народом». Она заявила, что горожане «сами развели срач» и «за всеми свиньями не наубираешься».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Глава Коми сообщил о планах приехать на место обрушения пятиэтажного дома

      Макрон высказался об уходе Мбаппе из ПСЖ

      Путин утвердил структуру нового кабмина

      В российском городе рухнул жилой дом

      Стало известно о прежних нарушениях водителя упавшего в Мойку автобуса

      Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

      Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному соглашению

      Российские войска уничтожили три танка Leopard в зоне СВО

      Венгрию признали новым другом Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше