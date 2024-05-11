WP: США пообещали Израилю помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах

Администрация президента США Джо Байдена пообещала Израилю секретные разведывательные данные, с помощью которых можно определить местонахождение лидеров палестинского движения ХАМАС, а также найти скрытые туннели, в обмен на отказ от полномасштабного вторжения в Рафах. Об этом пишет The Washington Post (WP) ссылкой на источники.

По данным издания, американские чиновники также предложили помощь в предоставлении тысяч убежищ. Отмечается, что Соединенные Штаты сейчас тесно сотрудничают с Египтом. Стороны пытаются найти и перекрыть туннели, которые пересекают границу Египта и сектора Газа в районе Рафаха, которые палестинское движение использовало для пополнения военных запасов.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении почти всех батальонов ХАМАС. «Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», — отметил он.