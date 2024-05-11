Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:32, 11 мая 2024Интернет и СМИ

В Германии признали недостаток людей в ВСУ для удержания обороны под Харьковом

Журналист Репке: ВСУ не хватает оружия и 250 тысяч солдат для удержания фронта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит личного состава, для удержания обороны фронты на фоне новых российских атак по Харькову украинской армии не хватает оружия и не менее 250 тысяч солдат. Такие цифры назвал журналист из ФРГ Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Украине нужно не только [как можно] больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 тысяч новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление [украинской армии]», — говорится в сообщении.

Ранее наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой. При этом позднее стало известно, что за первые сутки наступления российским военным удалось занять сразу четыре населенных пункта в приграничной зоне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

      Путин пообещал вернуть мир в Донбасс

      МИД связал остановку работы финских предприятий с русофобской повесткой

      Спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощной магнитной бури

      В России высказались о проекте гарантий безопасности ЕС для Украины

      Качество высшего образования в России оценили

      Япония уничтожит препараты от COVID-19 на 2 миллиарда долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше