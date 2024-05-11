В Германии признали недостаток людей в ВСУ для удержания обороны под Харьковом

Журналист Репке: ВСУ не хватает оружия и 250 тысяч солдат для удержания фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит личного состава, для удержания обороны фронты на фоне новых российских атак по Харькову украинской армии не хватает оружия и не менее 250 тысяч солдат. Такие цифры назвал журналист из ФРГ Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Украине нужно не только [как можно] больше оружия лучшего качества, но и по меньшей мере 250 тысяч новых солдат, чтобы остановить постоянное отступление [украинской армии]», — говорится в сообщении.

Ранее наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой. При этом позднее стало известно, что за первые сутки наступления российским военным удалось занять сразу четыре населенных пункта в приграничной зоне.