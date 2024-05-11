В Харькове прокомментировали угрозу начала городских боев

Глава Харьковской ОВА Синегубов: угрозы российского наступления на Харьков нет

Полноценной угрозы начала наземных городских боев в Харькове сейчас нет, официальные власти контролируют ситуацию в связи с новым российским наступлением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Ответил на вопросы по ситуации на северной и северо-восточной границе области и эвакуационных мер. Ситуация по этим направлениям полностью контролируема. Угрозы наземной операции для Харькова нет», — заверил он, отметив, что российские военные также «пытались наступать на других направлениях в пределах области».

Ранее российское Минобороны заявило, что военные ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным оборонного ведомства, российские военные заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.