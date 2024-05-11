В новом кабмине России оставили 21 министерство

В новом правительстве России оставили 21 министерство

В новом правительстве России оставили 21 министерство. Об этом стало известно из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на сайте Кремля.

К ведомствам относятся. в частности, Минздрав, Минобороны, Минпросвещения, МВД, МИД и Минкультуры. Отмечается, что в структуре предыдущего кабмина было 21 министерство.

Из указа главы государства также следует, что глава нового кабмина будет иметь десять заместителей. Отмечается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

Сам Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за оказанную ими поддержку и одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра.