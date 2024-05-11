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20:55, 11 мая 2024Россия

В Петербурге в мусорке нашли прах блокадницы

Жители Петербурга обнаружили в мусорке прах блокадницы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жители Санкт-Петербурга обнаружили в мусорке прах женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет издание «Фонтанка» в Telegram.

Сообщается, что днем 11 мая во дворе одного из домов Баскова переулка в Санкт-Петербурге нашли урну с прахом Г. Надежды Александровны 1929 года рождения. По предварительным данным, это могут быть останки бывшего председателя Совета ветеранов Литейного округа, которой не стало 23 сентября 2023 года.

Надежда Александровна родилась в Ленинграде в 1929 году. Во время блокады ее семья находилась в осажденном городе. В феврале 1944 года она была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Отмечается, что сотрудники «Фонтанки» добрались до места, где была обнаружена урна с прахом, но не нашли ее.

Ранее стало известно, что жители района Купчино в Санкт-Петербурге нашли возле дома брошенную урну с прахом 84-летней пенсионерки. Согласно данным на погребальной доске, пожилой женщины не стало в 2023 году.

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      Олег Давыдов
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