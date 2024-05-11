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12:49, 11 мая 2024Интернет и СМИ

В США назвали последствия эскалации отношений НАТО и России

RS: риск прямого столкновения НАТО и России сохраняется из-за агрессии Запада

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На фоне заявлений и агрессии лидеров стран Запада на данный момент риск прямого столкновения НАТО и России сохраняется без перспектив к позитивным изменениям. Об этом заявил обозреватель Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft (RS).

«[Ухудшение отношений между Москвой и странами Запада] должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала. Ситуация все больше напоминает спираль эскалации», — говорится в публикации. Аналитик отметил, что главная причина негативной динамики лежит в агрессивных действиях западных стран.

Ранее аналитик Марк Эпископос заявил, что Соединенным Штатам Америки необходимо как можно скорее прийти к мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на все сопутствующие «трудные решения». «Учитывая огромное преимущество России по всем показателям военной мощи, слабый интерес Запада к мирным условиям Кремля вызывал раздражение еще в 2022 году», — отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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