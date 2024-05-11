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09:13, 11 мая 2024Мир

В Венесуэле рассказали об уникальности политики Путина

В Венесуэле заявили, что политика Путина может окончательно похоронить гегемонию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма. Продолжение его президентского срока будет иметь решающее значение для всего мира, рассказал председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария, пишет РИА Новости.

«Путин поднял на флаг уникальное обязательство, я думаю, что уникальное, как никто другой на планете, с целью преобразовать международные отношения, похоронить гегемонию североамериканского империализма, политику экспансии», — отметил он.

Как подчеркнул Фария, несмотря на географические, демографические размеры страны, Венесуэла не только начала борьбу за многополярный мир, но и добилась успеха в тяжелой схватке с империализмом.

По его словам, победа Путина на выборах будет иметь значительные последствия для России, Европы и мира.

Ранее в ЕС заявили, что стран Европейского союза нет единой позиции по признанию выборов президента России. При этом решение послов ряда стран ЕС присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является суверенным решением каждой из стран сообщества.

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      Марина Совина
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